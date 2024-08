Gualberto Mojica tras derrota ante Real SC: “A veces el fútbol es injusto”

Guabirá sufrió una dura derrota en casa ante Real Santa Cruz por 0-1, un resultado que frena su ascenso en la tabla acumulada, donde actualmente se encuentra en la antepenúltima posición. Tras el encuentro, el entrenador del conjunto azucarero, Gualberto Mojica, habló en conferencia de prensa y reconoció que su equipo "mereció algo más".



"Estas son las cosas que tiene el fútbol, no hay explicación, a veces es injusto. Creo que manejamos bien el partido, tuvimos más de tres ocasiones claras y no supimos capitalizarlas. Quizás si abríamos el marcador al principio la historia fuera otra, pero esto es fútbol. Me voy con bronca por el resultado, pero con la tranquilidad de que el rendimiento del plantel fue bueno", lamentó Mojica.



El estratega también se refirió al enojo de la hinchada, que criticó a varios jugadores y pidió cambios. "La gente puede opinar, está en todo su derecho, está perfecto. Yo sé lo que trabajo, sé lo que hago día a día. Hay que estar en todo momento con los jugadores para conocer el rendimiento individual de cada uno de ellos".



"Duele mucho este resultado, sobre todo por el rendimiento. Los jugadores lo dieron todo, tuvimos muchas opciones de gol y no supimos concretar. Ahora tenemos que levantar cabeza y enfocarnos en los próximos partidos", añadió el entrenador.



Por último, Mojica habló sobre los próximos desafíos que se avecinan, los cuales considera finales para sus aspiraciones. Asegura que si el rendimiento del equipo es bueno, la victoria llegará. "No nos queda mas que ganar. Siempre se va a estar más cerca de la victoria si el rendimiento colectivo e individual es bueno, pero si el rendimiento no es aceptable vas a estar más cerca de la derrota", sentenció.