Humberto Viviani: "El juvenil nos restó mucho, parecía estar con miedo"

Humberto Viviani, director técnico de Guabirá, analizó con franqueza la derrota de su equipo ante Oriente Petrolero por 2-1 en conferencia de prensa. El entrenador no dudó en señalar que la actuación del juvenil Dener Da Silva (18 años) en el primer tiempo fue un factor negativo que mermó el rendimiento del conjunto azucarero.



"No es por buscar excusas o echarle la culpa al juvenil, pero creo que nos restó mucho en el primer tiempo, parecía que estaba con miedo. Ya en el segundo tiempo hicimos los cambios, reaccionamos cuando lo tuvimos que hacer, pero no nos alcanzó", manifestó Viviani, quien reemplazó a Da Silva por John Velasco en la segunda mitad.



El técnico reconoció que la falta de experiencia del joven jugador se hizo notar en un momento clave del partido. "El juvenil nos restó mucho, parece que estaba con miedo", indicó Viviani de manera contundente, señalando que la actitud temerosa de Da Silva en el inicio del encuentro repercutió en el rendimiento global del equipo.



Guabirá, que llegaba a este partido con la necesidad de sumar puntos para salir de la crisis, no pudo aprovechar las pocas ocasiones de gol que generó en Tahuichi. La falta de contundencia en el primer tiempo y la reacción tardía en el complemento terminaron condenando al conjunto azucarero.



Sin embargo, Viviani también destacó la llegada de nuevos refuerzos como Julio Herrera y Luis Enrique Hurtado, quienes podrían aportar soluciones al plantel en los próximos partidos. "Los jugadores que han estado llegando mantuvieron actividad en los últimos meses. Eso es importante y se nos hará más fácil para tomarlos en cuenta. Conocemos las cualidades que tienen, físicamente están bien y eso nos suma bastante. Son variantes que necesitamos", sentenció el entrenador.



Con esta nueva derrota, Guabirá se hunde aún más en la crisis del Torneo Clausura, torneo en el que aún no ha conseguido una victoria y ocupa la penúltima posición de la tabla con apenas 3 puntos. El equipo deberá reaccionar rápidamente para salir de los últimos lugares y evitar complicaciones en lo que resta de la temporada.