Humberto Viviani: “Teníamos que ganar y lo hicimos”

Humberto Viviani llegó a Guabirá con una sola misión: salvar la categoría. El estratega beniano cumplió con su objetivo y cerró la temporada con una victoria en casa ante Independiente Petrolero.



Viviani se pronunció tras la victoria por 2-0 sobre el conjunto chuquisaqueño y aseguró que el azucarero dependía de si mismo para mantener su plaza en la División Profesional.



“Vine a Guabirá para salvarlo del descenso, gracias a Dios se dieron los resultados. Dependíamos de nosotros, teníamos que ganar y lo hicimos. El rival ya no se jugaba nada y eso nos favorecía a nosotros. Capaz ya no tenían el mismo entusiasmo”.



Además, el ex entrenador de Gran Mamoré afirmó que continuará al frente de Guabirá durante la próxima temporada.



“Ya hablamos algunas cosas con el presidente. Ya está todo planificado para el próximo año. Vamos a analizar todo, veremos a qué jugadores se les acaba el contrato y quienes seguirán”, concluyó.