Kevin Mina: “Guabirá es mi familia y Rafael Paz es mi papá”

El goleador de Guabirá está de vuelta. El atacante ecuatoriano, que en el campeonato pasado de la División Profesional marcó 16 goles, hace la pretemporada con sus compañeros en Montero. Está motivado y a gusto en el club norteño que le renovó contrato hasta 2023.



Mina se siente cómodo en el equipo azucarero y admite que siente el cariño de sus compañeros, de los hinchas y la confianza del entrenador Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo con el que se lleva muy bien porque sostiene que es un DT que dice las cosas que el jugador a veces no quiere escuchar.

En una entrevista en el programa radial Gente de Fútbol, Mina demostró una vez más que es un personaje singular por su talento y también por las frases que lanza.

“Soy un hincha más de Guabirá, es mi familia y Rafael Paz (presidente de Guabirá) es mi papá. A Guabirá no le vine a quitar plata sino a que me conozcan”, dijo el delantero de 28 años, que llegó a los rojos en enero del año pasado y quien dice, en tono de broma, que en Montero no puede caminar por sus calles ya que pareciera que Cristiano Ronaldo está en la capital norteña.

El esmeraldeño recordó la polémica que generó el año pasado cuando subió a redes sociales una fotografía en la que se lo ve con la camiseta de Blooming.

“Fue en una sesión de fisioterapia y en esa ocasión el médico que me atendió tenía la camiseta de utilizó Tucho en Blooming. Me la puse para tener la magia goleadora de ese tal Tucho, que en ese entonces no conocía”, dijo Mina, quien, además, confesó que le tiene un cariño especial a la academia cruceña a la que espera defender algún día para jugar los clásicos y tener la satisfacción de ganarle a Oriente Petrolero.

También habló del duelo que sostuvo en el campeonato pasado con el juvenil defensor Sebastián Álvarez, del equipo refinero, quien lo marcó bien y no lo dejó convertir goles.

“Quiero enfrentarlo otra vez a Álvarez. Quiero sacarme la espina, porque el último partido entre ambos equipos me marcó bien”, sostuvo.

Mina contó que al final de la temporada pasada tuvo contactos con gente ligada a The Strongest y Blooming que estaban interesados en ficharle.

“Con Blooming estuvimos cerca, pero será para de aquí unos diez años”, respondió el ecuatoriano, quien aclaró que en Oriente no jugaría pese a que lo considera un gran club y tiene una hinchada “hermosa”.

También informó que dentro de poco iniciará un emprendimiento en la capital cruceña. Inaugurará una restaurant de pescados que se llamará la "Sazón de Mina".

