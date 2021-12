Kevin Mina se queda dos años más en Guabirá

Escucha esta nota aquí

Rafael Paz, presidente de Guabirá, confirmó este martes por la noche que Kevin Mina renovó contrato por dos temporadas más (2022-2023).​

De esa manera, el goleador de los azucareros en el pasado campeonato seguirá al mando de Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo. El DT fue quien pidió a los directivos que mantenga al delantero ecuatoriano, que este año marcó 16 goles, dos menos que el máximo artillero del torneo, el argentino Martin Prost.

“Mina se queda con nosotros dos años más y ahora estamos en tratativas para fichar otro delantero”, dijo Paz. Uno de ellos podría ser el brasileño Jefferson Tavarez, que este año jugó en Royal Pari.

Paz no descartó también la continuidad del atacante colombiano John Mosquera, con quien siguen negociando la renovación de contrato.

Los azucareros, según el titular del club norteño, empezarán la pretemporada entre el 5 y 10 de enero próximo.

En esa ocasión deben estar ya el arquero Elder Araúz (ex Independiente Petrolero), el defensor Walter Antelo (ex Royal Pari), el zaguero paraguayo David Robles (ex Real Tomayapo), el volante Brahian Egüez (ex Real Santa Cruz), el volante Alejandro Meleán (exWilstermann), el delantero Layonel Figueroa (ex Royal Pari) y el atacante paraguayo Juan Godoy (ex Independiente Petrolero), las caras nuevas del plantel azucarero.

Guabirá debe afrontar el 2022 el campeonato de la División Profesional y la Copa Sudamericana.

​