Rafael Paz: “Guabirá pasó por encima a Bolívar”

Rafael Paz, presidente de Guabirá, lamentó la pelea campal que se produjo entre su equipo y Bolívar en un partido amistoso la noche del miércoles en el estadio Gilberto Parada de Montero.



“Es una pena que un amistoso termine así. Gracias a Dios logramos calmar a los jugadores y no pasó a mayores. Es un peligro jugar así”indicó.



El titular azucarero aseguró que Guabirá fue ampliamente superior que su rival y reprochó ciertas actitudes de los futbolistas de la academia paceña.



“Guabirá pasó por encima a Bolívar. Fuimos superiores, la gente de Montero tiene que estar contenta con la producción del equipo”.



“Esto le sirve a de experiencia a los jugadores de Bolívar. Van a jugar Copa Libertadores, no es cualquier torneo el que van a afrontar. Si se sienten superados (Bolívar) tienen que sacar fuerzas de donde no tienen, pero es una pena que reaccionen así”,añadió.



Finalmente, Paz, se refirió a las heridas que sufrió el dominicano Ronaldo Vásquez luego de ser agredido por Bryan Bentaberry.