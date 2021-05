Rafael Paz: “O está ciego el técnico, o no sé qué es”

Escucha esta nota aquí

Rafael Paz, presidente de Guabirá, se mostró molesto debido a que ningún jugador de su club fue convocado a la selección boliviana sub-20, que viene trabajando en La Paz y apuntó directamente a Pablo Escobar, quien está a cargo del mando técnico.

“Estoy sorprendido de que Escobar no haya convocado a ningún jugador de Guabirá para la sub-20. Ahí lo tenemos a Mateo Abastoflor y a Anderson Góngora, por nombrar solo a dos, que tienen varios partidos en la División Profesional, deberían estar en la selección”, expresó.

El miércoles se dio a conocer una lista de 19 jugadores para que se preparen en La Paz, en un módulo de trabajo que se extenderá hasta el 30 del mes en curso.

“No puedo creer que no estén en la convocatoria…. O está ciego el técnico o no sé qué es, son jugadores titulares en Guabirá, juegan y hacen goles, pero ha llevado jugadores de Always Ready que no han jugado ni un solo minuto”, se quejó el titular azucarero.

Rafael Paz también se refirió a la selección absoluta que el 3 y 8 de junio rivalizará por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 ante Venezuela, en La Paz, y frente a Chile, en Santiago, respectivamente.

“Es grave la situación de la selección. Imagínese, no hay fútbol en Bolivia, no hay ritmo de competencia, qué se le puede augurar a una selección sin ritmo de competencia. Nosotros hemos jugado siete fechas y otros países van como 17, qué podemos esperar de la selección. Creo que nada”, expresó.

Sobre su equipo, que fue eliminado de la Copa Sudamericana sin haber conseguido ni un solo punto, Paz dijo sentirse avergonzado con esa campaña. El plantel fue licenciado por dos semanas y dentro de unos días el directorio llevará a cabo una reunión para evaluar el informe del DT, Víctor Hugo Andrada.

Lea también Fútbol Salvó un problema administrativo y Danny Bejarano viene para la Verde La FBF comunicó que el jugador de Lamia, de Grecia, fue tomado en cuenta para los partidos por eliminatorias contra Venezuela y Chile

​