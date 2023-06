Rafael Paz, presidente de Guabirá: “La realidad es que Always Ready nos ha prestado a Jayro Jean”

“La realidad es que Always Ready nos lo ha prestado a Jayro . Quiero agradecerle a Andrés Costa (presidente de Always) porque nos está cediendo al jugador sin ningún costo, solamente nos tenemos que hacer cargo del salario. Tenemos una amistad muy buena y a raíz de eso se da la llegada de Jairo Jean”, indicó Paz.

“Andrés Costa me había mencionado desde un principio que si el futbolista no volvía a Always Ready jugaba en Guabirá. Jayro no quiere retornar a La Paz entonces no le quedó otra opción, incluso ya conversamos con él y está todo acordado”, añadió.