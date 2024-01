‘Tonino’ Melgar en Guabirá: “Espero adaptarme lo más antes posible”

El volante cruceño fue presentado este lunes y no ocultó su deseo de empezar a competir lo más antes posible.



“Estoy con muchas ganas de que comience el torneo y tratar de adaptarme lo más antes posible. Muy contento por la decisión que tomé, es muy importante cuando lo buscan a uno y te quieren, así como lo hizo Guabirá”.



“Tenía otras ofertas, pero como dije anteriormente uno se siente tranquilo y cómodo cuando lo buscan. Me siento querido por el presidente, él hizo muchas cosas para que yo llegue al club”, añadió.



Finalmente, el ex jugador de Bolívar y Royal Pari dejó en claro los objetivos que tiene para esta temporada con su nuevo equipo.



“Lo grupal y lo personal siempre vienen de la mano. El objetivo es salir campeón, eso es lo primordial, más aún en este torneo que se hizo por fase de grupos. Ojalá podamos llegar a eso", concluyó.