Aprueban en la Asamblea juicio contra Goni

La comisión mixta de Justicia Plural del Legislativo aprobó el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el gabinete ministerial de 1993.



La situación también apunta a cuatro ex autoridades regionales: David Heredia, Adel Gonzalo Cortez, Mario Cossío y José Luis Paredes. A Félix Patzi se lo investiga por supuestos delitos cuando fue ministro de Educación.



Sánchez de Lozada, Cárdenas y sus ex ministros están acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.



Mientras que Heredia, que fue prefecto de Chuquisaca por el MAS, es acusado por los delitos de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.



Paredes, ex prefecto de La Paz, es acusado de falsedad ideológica, legitimación de ganancias ilícitas y omisión de declaraciones de bienes y rentas. Mientras que Cortez y Cossío, ambos ex prefectos de Tarija, son sindicados por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.