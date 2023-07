Cívicos: INRA cede 15.000 hectáreas de tierras fiscales a comunidades foráneas

Dirigentes cívicos denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó en San Miguel de Velasco unas 15.000 hectáreas (ha) de tierras fiscales a cinco comunidades afines al partido de gobierno que no son originarias de ese municipio cruceño, a más de 2.500 ha por comunidad. Las que sí son originarias de esa región tienen menos de 300 ha.

“Hay comunidades en mi pueblo que tienen menos de 200 o 300 hectáreas y aquí están queriendo entregar 15.000 hectáreas a cinco o seis comunidades”, acotó Dorado. “La Constitución dice que la tierra es primero para los originarios, pero aquí eso no sucede”, remarcó.

Ambos cívicos coincidieron en que pobladores y comunidades originarias de San Miguel solicitaron esa tierra fiscal para trabajarla, cumpliendo para ello todos los trámites, pero que no recibieron respuesta de la autoridad agraria.

Dorado indicó que “los avasalladores” ingresaron a esas tierras con resolución del INRA y cuestionó el por qué obtuvieron tan fácilmente esta documentación, cuando en casos locales no se completan los saneamientos o los títulos entregados se sobreponen a los de originarios del lugar.

“¿Por qué no podemos ser dueños de nuestra propia tierra?”, cuestionó Serrate.

Este medio intento comunicarse con autoridades del INRA para conocer su posición sobre el tema, pero no contestaron a su celular.

“Los del Gobierno utilizan la tierra como moneda de cambio: voto por tierra. Ofrecen nuestras tierras como si fueran de ellos. Encima, parece que estuvieran en su casa. Esta gente entra con las resoluciones bajo el brazo y con orden de chaqueo. Desmontan a diestra y siniestra y no dejan un solo árbol. No consultan con las autoridades del municipio, pareciera ser que el territorio es de ellos”, dijo Dorado.

Consultado al respecto, Franklin Vargas, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, afirmó que no cuenta con información oficial sobre este nuevo conflicto por tierras.

“Actuamos por denuncias formales que nos llegan, no por supuestos (...). No sabemos si es gente de La Única; de los interculturales; de las bartolinas, no creo porque son mujeres; de los indígenas puede ser también; o entre ellos se pueden estar quitando la tierra, lo que pasa siempre”, expresó.