Cívicos piden acuerdo en medio de reclamos

Por ello, convocó a las autoridades departamentales relacionadas con la sentencia emitida por el TCP a reunirse y analizar la situación de manera objetiva, a fin de encontrar una salida legal y correcta al tema. “No podemos estar en situaciones ambiguas, haciendo declaraciones que no corresponden. Reitero, la convocatoria es pública para encontrar la salida legal y correcta en defensa de los intereses y el voto de todos los cruceños”, agregó.

Larach entregó personalmente las dos invitaciones, en el despacho del vicegobernador y en las instancias de la ALD. En esta última se registró un breve momento tenso al ser recibido por la asambleísta Paola Aguirre. “En honor a la verdad me hubiera gustado que esta actitud, esta iniciativa se la hubiera tomado cuando se lo llevaron preso a Luis Fernando Camacho”, dijo.

Por su parte, el presidente cívico precisó que no está pidiendo que se aplique la sentencia, sino que se pueda resolver el tema. “No vine a hacer política asambleísta, vine a dejar una carta convocando al presidente de la Asamblea y al vicegobernador”, señaló Larach.

Finalmente, el vicepresidente de la ALD, Oscar Feeney, manifestó que el Comité pro Santa Cruz es un ente cívico y no político. “Es el gobierno moral de los cruceños, ellos deberían dar respuesta a estos cruceños que quieren una respuesta de este Comité. Si fuera yo, no tengo a que ir, ¿por qué tendría que ir al Comité a ver un tema político, ellos son cívicos?, ellos deberían obedecer la voluntad del pueblo. El pueblo en un cabildo manifestó que quería seguir teniendo a Luis Fernando Camacho como gobernador; ellos deberían defender y prevalecer eso, y no inmiscuirse en asuntos políticos como ellos lo han dicho”, concluyó.