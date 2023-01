Educación vial y las necesarias ciclovías

Uno de los inconvenientes, sino es el mayor, es que la ciudad no ofrece las condiciones para que esta práctica, el uso de este medio de transporte, sea medianamente posible. Salir a pedalear bajo cualquier circunstancia suele llevar consigo un altísimo riesgo.

En reiteradas oportunidades las víctimas de accidentes ciclísticos no son atendidas en el momento, es hasta común ver que quien atropella huye cobardemente en vez de auxiliar y ayudar al ciclista malherido. La toma de conciencia y la empatía, en estos casos, deben formar parte de las campañas de concienciación ciudadana.

Ya no es opción impedir que la bicicleta sea un medio de transporte. Entre las condiciones de su utilización está la de cambiar la educación de los conductores de vehículos hasta lograr el máximo respeto por su existencia. Ante el irrespeto de quienes consideran un estorbo a la bicicleta hay normativas que deberán ser respetadas con la más alta consideración.

La decidida manera de construir definitivamente nuevas opciones de transporte, de ocio y de esparcimiento en un vehículo a mano y lleno de beneficios no puede quedar en promesas electorales.

Las ciclovías en Santa Cruz de la Sierra carecen de conexiones, sufren deterioro y no tienen el seguimiento oportuno para su mantenimiento, no están señalizadas y hasta han sido invadidas por ambulantes. Pero, además, no hay una planificación urbana que realmente las tome en cuenta.

Se necesitan ciclovías, que estas sean visibles y que se respete su utilización.