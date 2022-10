En las ollas comunes el ingrediente principal es la solidaridad

Doña Miriam no tacañeó las costillas ni el cariño en la feijoada que preparó para los vecinos de su punto de bloqueo del segundo anillo y avenida San Aurelio. Como ella, fueron muchas las personas, hombres y mujeres, que se pusieron manos a la obra para cocinar en su rotonda.

Patasca ‘clinuda’, majao batido y locro son algunos de los platos que más se preparan en las ollas comunes de los barrios cruceños, aunque no faltan los vecinos que quieren comer rico y sacan la parrilla.

“Cualquiera alce, no tiene dueño”, invitan. Y es que allí, como sucede en otros puntos de bloqueo, no es necesario ser de la zona para servirse un plato. Explican que la dinámica de las ollas comunes consiste en la donación de ingredientes de los vecinos, la preparación en la calle o en la casa de un voluntario, y, luego, ¡provecho!.