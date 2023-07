Gasto público, contrabando, oro y subvención son las principales causas de la escasez de dólares

Compra de combustibles



Respecto al contrabando, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) calculó que este ilícito pasó de mover unos $us 1.000 millones en 1999 a $us 2.300 millones en 2019 y a $us 3.331 millones el 2022.

“Hace años que esta actividad ilegal usa divisas dentro y fuera del sistema financiero nacional, solo que ahora su incidencia es mayor debido a la iliquidez del Banco Central para satisfacer óptimamente la demanda”, aseveró Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija.

Respecto al comercio ilegal de oro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que en 2022 el país exportó 69,3 toneladas de oro, aunque la producción nacional fue de solo 53,2 toneladas, de acuerdo con datos del Ministerio de Minería y Metalurgia. Lo mismo pasó en 2021, cuando se produjeron 45,7 toneladas, pero se exportaron 53,3 toneladas.

De esta situación hay registros oficiales desde 2012, los cuales muestran que el problema volvió a crecer desde 2020, confirma la exposición de motivos de la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, documento elaborado por el Ministerio de la Presidencia.

Bolivia “no solo pierde divisas por el contrabando” de oro que ingresa de otros países, “sino también por las operaciones de comercio exterior que realizan las comercializadoras”, indica el informe, en el que se reconoce que “existe una internación de oro proveniente de Perú de forma ilegal que se destina a la exportación por vías formales” bolivianas.

“En Bolivia se ha dado una total libertad para que pueda transitar el oro que llega de Perú y para que se pueda exportar como si fuera boliviano”, apuntó Molina.

¿Y cómo se pierden las divisas? Las comercializadoras que operan en Bolivia, al recibir el oro de contrabando, pagan en dólares a los productores extranjeros, siendo la fuente de divisas el sistema financiero nacional que, a su vez, compra los dólares del BCB, lo que causa “una disminución directa en las reservas internacionales”.

Ya al exportar el oro, las comercializadoras reciben dólares de los compradores, pero esas divisas son retenidas en el exterior y no son depositadas en los bancos del sistema financiero nacional, indica el informe de Presidencia.

Respecto a la mayor internación de carburantes, datos preliminares del INE indican que las compras externas de diésel y gasolina alcanzaron en 2022 unos históricos $us 4.257 millones, en tanto que las exportaciones de gas sumaron solo $us 2.972 millones.



“Es curioso porque, cuando comparamos estadísticas de consumo e importación, encontramos que son como $us 900 millones de combustible que Bolivia ha pagado pero que no han entrado al país”, observó Mendieta.

El Gobierno informó que la subvención trepó hasta $us 1.731 millones y que parte de ese monto se cubre con las reservas.

Reservas internacionales

El último reporte del Banco Central sobre estos recursos indica que al 8 de febrero de este año las reservas estaban en $us 3.538 millones, de los cuales $us 2.592 millones están en oro (73,2%), $us 538 millones (15,2%) en derechos especiales de giro (DEG), $us 372 millones en divisas (10,5%) y 35 millones (0,98%) en posiciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Han pasado más de cuatro meses desde que el BCB actualizó los datos sobre las reservas del país.

Romero detalló, con base en datos del FMI , ue de los $us 538 millones en DEG asignados que tenía Bolivia solo quedan “unos $us 50 millones” al tipo de cambio actual.

El uso de las DEG, según el Ministerio de Economía, es una de las medidas aplicadas por el Gobierno para “dotar de dólares” al sistema financiero y para que éste siga funcionando “de forma adecuada y normal”.

Esto también fue necesario ante la caída de los recursos líquidos de las RIN: las divisas. Romero detalló que entre 2018 y 2022, las divisas cayeron en un 90% y que desde diciembre de 2022 al 8 de febrero de 2023 descendieron en 47%, llegando a $us 372 millones, “un nivel bajo histórico”.

Esto es de preocupación de diferentes expertos, ya que las RIN permiten el pago de todas las importaciones y de la deuda externa, garantizan créditos internacionales y mantienen la estabilidad de la moneda nacional.

Romero agregó que otra causa que debilita la disponibilidad de dólares en el mercado nacional es el contrabando de dólares a países vecinos, como la Argentina.

“Nuestro tipo de cambio fijo, el corralito bancario en esa nación y la sobredemanda de esta divisa para sus sectores industrial y comercial, ha dado lugar a varios mercados paralelos, además del blue. El negocio y el atractivo de llevar dólares de Bolivia a la Argentina ha crecido de manera considerable. Se puede pagar hasta 600 pesos argentinos por 1 dólar americano”, detalló.