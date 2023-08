Javier Jaén: “En Latinoamérica hay un uso muy valiente y particular del color”

En este caso estábamos anunciando la película con una imagen de la que sabíamos que uno de los principales lugares donde distribuirla era en una red social como Instagram, y sabíamos que tendríamos problemas por enseñarla ahí. Y Pedro lo decía: “Yo he hecho las películas que yo he querido, con los personajes que he querido, con los diálogos que he querido toda mi vida, y ahora no puedo cambiar el cartel pensando en que, a lo mejor, no sé quién cree que esto tiene algún problema”. Esto pasa en las películas, pero también en el diseño, en la educación, que a veces creemos que mejor es no hacer nada una cosa porque a lo mejor pasa algo y no le gusta a alguien, y ahí ya han ganado los malos, ahí ya nos han enchufado una especie de miedo, que creo que es muy peligroso. Y probablemente una de las cosas que he aprendido aquí es la integridad artística, que la respeto muchísimo.