La regulación de comisiones por transferencias al exterior no beneficia a importadores

“ Los bancos tienen entre $us 244 y $us 250 millones . No se puede entregar todo de golpe”, indicaron fuentes del sector financiero a EL DEBER. No beneficia a todos

No obstante, “las empresas importadoras o movimientos de varios millones, esto no les va ayudar, al menos que lleven millones al banco, lo cual no va a suceder, porque las empresas no tienen en efectivo $us 10 millones, $us 1 millón, o $us 2 millones”.