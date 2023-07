Marcelo Montenegro: “La normalización no es inmediata, pero vamos en esa dirección”

Ante la escasez de divisas en el país, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) propuso generar ingresos adicionales de al menos $us 700 millones este año y casi $us 5.000 millones en 2030 con el impulso a cinco sectores. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, da una respuesta a la propuesta.

Ministro, la Cainco ha presentado una propuesta para la generación rápida de divisas adicionales para el país y para que la actual situación del dólar en el mercado nacional no se agrave y tenga otros efectos en la economía nacional ¿Cómo recibe este planteamiento?

En primer término, es una propuesta basada en flujos y eso ya la propuso el presidente (Luis Arce) hace mucho tiempo atrás. La sustitución de importaciones es lo que a lo largo del tiempo va a ir reduciendo la necesidad de usar divisas en las compras externas; también apuntar a las exportaciones, que también son flujos y son importantes. Pero lo que ya nosotros hemos hecho ha permitido que organismos multilaterales como CAF, BID, Banco Mundial, KfW, AFD, JICA y Fonplata evalúen y aprueben nuestros créditos. Se debe entender que estas evaluaciones van a los directorios y consejos, que no se reúnen ni semanal ni mensualmente, si no cada cuatro o seis meses.

Ahora hay $us 650 millones en la Asamblea, recursos que son de utilización inmediata y que son la reposición de los gastos que erogó el Tesoro para hacer frente al Covid-19. Entonces, son recursos importantes en términos de divisas que ayudan de manera más rápida que flujos de exportación, que no decimos que no sirven, pero tienen una efectividad distinta a la que tendría el desembolso de estos créditos que están en la Asamblea y que varios asambleístas no están dando curso. Exigen informes extras como excusa para volver más lenta su aprobación.

Entonces, queda claro que lo que propone Cainco no es una solución de corto plazo, si no de muy mediano plazo y eso ya lo propuso el Presidente. No hay ninguna novedad. Además, el Gobierno nacional ya se ha reunido con muchos sectores que en este momento ya están exportando y produciendo mucho más, y están garantizando el mercado interno. Pero eso es lo que no sabe Cainco. Estos productores no andan recurriendo a Cainco y a otras entidades que al final del día se ven politizadas. Así que esa solución de corto plazo, de cortísimo plazo, ya se está dando.

¿Esta estrategia del Gobierno basada en la implementación progresiva de industrias para la sustitución de importaciones y el financiamiento externo han sido hasta el momento suficientes para atender la demanda de dólares?

Es la estrategia. El poder legislativo tiene que acelerar esto, lo ha ralentizado demasiado, porque se entiende también que hay una agenda política detrás. Como dijeron varias calificadoras de riesgo y otros inversores cuando viajé a Washington, el problema de la economía boliviana es político (…) y ven preocupante el tema político. Para los que vivimos en el medio nacional, es evidente que hay alguien que está haciendo un boicot económico en la Asamblea y sabemos quién es. Desde ahí vienen los ataques que hacen complicada esta solución que hemos planteado. Lo que propone Cainco es de mediano plazo; nosotros vamos por el más corto plazo, pero tiene este elemento político de por medio que la población lo tiene que conocer.

En tanto se alcance un acuerdo que permita viabilizar la aprobación de estos créditos para su uso inmediato, ¿hay alguna otra estrategia que el Gobierno esté planteando o aplicando para tener más dólares en la economía?

Sí, hay algunas. Cuando lleguen estos recursos lo vamos a explicar para que se entienda en su verdadera dimensión. Tenemos algunas salidas que nos van a permitir traer entre $us 400 y 600 millones, en tanto y en cuanto la Asamblea destrabe todo esto.

Ya lo hemos dicho hace cinco meses atrás: la Asamblea debe hacer una reflexión. No están perjudicando al partido de Gobierno, están perjudicando a todos los bolivianos que requieren de este esquema de estabilidad de precios, porque tenemos una de las inflaciones más bajas de la región. Esto requiere también que se entienda que hay que preservar las actividades económicas, porque en un escenario de inflación galopante, de inflación creciente, tú ya no me preguntarías por el tema de divisas, me preguntarías “qué van a hacer para frenar la inflación”. Cuántos recursos requeriríamos para detener eso y para volver a darle a la economía el impulso que tiene en este momento. Es una de las economías que más está creciendo en la región, estamos en el tercer lugar en crecimiento (...). Entonces, estamos seguros que dotar de estabilidad de precios a la economía es algo muy importante y fundamental, pero que está asociado a tener presente que la Asamblea tiene que reflexionar que esto no es una cuestión menor. Tiene que destrabar los créditos,

¿No tiene ya un efecto la actual situación del dólar en las importaciones? Hay una programación para la entrega de dólares en el sistema financiero al sector importador y revisando las cifras del INE se puede ver que se han registrado bajas mensuales en importaciones de bienes de capital, de equipos de transporte y de suministros industriales.

Ahí no hay que confundir, de ninguna manera. Hay un efecto de incremento de los precios de los bienes de capital y de ciertos insumos de afuera. Hay que también establecer que, desde el momento crítico que se vivió entre febrero y marzo, la situación ha mejorado. Estamos pudiendo otorgar mayor liquidez en divisas para importadores. Obviamente, hay gente que ha querido especular. Por ejemplo, el precio de los celulares ha disminuido, porque se ha querido sacarle un margen a esa situación, pero se han dado cuenta que eso no funciona. Entonces, esta situación de ir normalizando no es inmediata, pero vamos en esa dirección y creemos que se está logrando ese objetivo.

Ministro, ¿se puede conocer la situación de las reservas? porque son ya varios meses en los que no se tiene un reporte oficial del estado de esos activos

La difusión de los datos oficiales de las reservas es atribución de la autoridad monetaria y la Ley 1670 del Banco Central establece que el directorio es el que ve pertinente la divulgación de las cifras monetarias. No hay una periodicidad, entiendo, pero ellos deben entregar estas cifras. La Ley de (Compra de Oro para el) Fortalecimiento de las Reservas da un plazo cuatrimestral para entregar estas cifras a la Asamblea Legislativa.

¿Ya se cuenta con los reglamentos para operativizar la ley de compra de oro? ¿Cuándo se pueden iniciar las compras públicas de este mineral en el país?

Hasta el lunes se cumple el plazo para esta reglamentación. El BCB la hará conocer y la pondrá a funcionar inmediatamente que salga.

Volviendo a la propuesta de Cainco, muchas de las acciones que propone esa institución junto con otras cámaras empresariales son administrativas y no requieren mayor inversión por parte del Estado, esto para su aplicación en el sector privado. ¿Por qué no se las analiza, aplica, ajusta o se busca alternativas similares para conseguir el mismo objetivo? que es aumentar la disponibilidad de divisas en el mercado

Como Gobierno siempre hemos precautelado que se resguarde el mercado interno; posterior a eso, sí hay la posibilidad de otorgar mayor espacio para las exportaciones. Eso está ocurriendo, exportaciones importantes que en su momento se van a enterar. Muchos de estos exportadores se acercan directamente al Gobierno y no quieren utilizar sus cámaras porque saben que en algunos casos están politizadas. Entonces, nosotros hemos dado esos espacios administrativos para que puedan facilitar estas exportaciones y la obtención de divisas.