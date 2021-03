MAS llama a sus bases a marchar en todo el país

Escucha esta nota aquí

El pacto de unidad, convocó a sus cinco grupos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB); la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), para que congreguen a sus bases en marchas que se realizarán en todo el país.



La convocatoria de todos estos grupos señala que es en defensa de la democracia y contra el golpe de Estado. Es la primera movilización que convocan los grupos del MAS en todo el territorio nacional. Las cuatro organizaciones lanzaron convocatorias nacionales, justo cuando los grupos opositores al Gobierno llamaron a cabildos y marchas.



La marcha principal será en la sede de Gobierno, donde participarán además los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que fueron convocados. El objetivo de estas columnas es llevar a las calles el respaldo que tiene la gestión de Luis Arce en momentos que existe crítica a la aprehensión y detención de la ex presidenta, Jeanine Áñez.



No está previsto ningún mitin, solo será una marcha que pretende mostrar el apoyo de los sectores del MAS a su gobierno. El ex presidente Evo Morales estuvo en el departamento de La Paz alentando las movilizaciones.