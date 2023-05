“¿Qué hacer frente a este entramado de fallas de mercado y Estado en el sistema financiero?”

Para ilustrar las fallas de información que existen en el mercado financiero, con frecuencia, pregunto a mis audiencias en qué banco tiene su cuenta y por qué razones. Las razones más frecuentes son: porque mi empresa o institución paga mi salario en ese banco; me ofrecieron una súper tasa de interés; tienen muchas agencias en todo el país; me dan una tarjeta de crédito muy fácilmente; es un banco muy antiguo; me da confianza su propaganda y un largo etcétera.