Senado: Arce contrata deuda a un ritmo de $us 100 millones por mes

Desde el inicio de la gestión de Luis Arce hasta la fecha, la Cámara de Senadores aprobó 26 proyectos de ley para el desembolso de $us 3.188 millones de deuda externa, lo que representa un promedio de casi $us 100 millones por mes.

No obstante, el legislador precisó que al momento no hay en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado o en el pleno de esa cámara “ningún proyecto de ley en materia de crédito”. “Ayer (miércoles), terminamos de aprobar los dos proyectos de ley que quedaban en esa comisión”, subrayó.

De acuerdo con datos oficiales, la deuda pública total de Bolivia suma al menos $us 34.665,7 millones y está en más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB), calculado para este año en unos $us 43.000 millones. La externa representa 31% del PIB ($us 13.362,7 millones a abril de 2023), la interna 35,2% ($us 15.155 millones a noviembre de 2022) y la de las empresas estatales 14,3% ($us 6.148 millones a junio de 2022)