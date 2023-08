Siete millones de tarjetas generan un negocio por $us 2.344 millones

En 2022, las transacciones con plástico (tarjetas de debito y crédito) y servicio electrónico generó unos $us 2.344 millones (Bs 16.937 millones), un 14% más de los facturado en 2021 cuando se llegó a los $us 2.140 millones (Bs 14.900 millones).

El comportamiento del negocio comercial del pago-cobro no en efectivo en 2018 se ubicó en $us 1.587 millones (Bs 11.037 millones), en 2019 la cifra subió a $us 1.776 millones (Bs 12.363 millones), para bajar en 2020, producto de la pandemia, a $us 1.577 millones (Bs 10.977 millones), para luego repuntar en 2021 y 2022, según datos de ATC Red Enlace y Linkser que fueron elaborados por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Entidades de Intermediación Financiera (EIF).