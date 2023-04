Álvaro Peña amenazó al árbitro que lo expulsó en el Independiente - Always Ready

Independiente de Sucre cayó en condición de local ante Always Ready. Julio Herrera sacó un bombazo inatajable, que le dio la victoria sobre el final del partido a los paceños. Había calentura desde el cuerpo técnico local, y según la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, Álvaro Peña amenazó al juez principal.

Esto sucedió en un partido de Independiente contra Aurora. El entrenador reclamó un gol anulado para su equipo, y al hacerlo quiso tomar de la oreja al asistente. “Soy consciente de que no debí tocarlo (al asistente), pero a mí me expulsó después de la anulación del gol, no tiene nada que ver con que si lo agredí”, comentó en ese entonces el estratega cruceño.