Álvaro Peña deja de ser DT de Independiente

"Yo me voy por deudas. Ayer cumplí tres meses sin que nos paguen. Ya metí demanda porque no puedo esperar, el anterior partido que empatamos con Universitario, yo les pedí actitud a los jugadores, y uno me contestó con certeza y realidad: 'En la familia no se come con actitud, sino con plata'. Hay deuda también con los jugadores", contó el entrenador.