Álvaro Peña: “Que me castigue Dios si yo amenacé a su familia (del árbitro Jordy Alemán), no soy un maleante”

El director técnico de Independiente Petrolero, Álvaro Guillermo Peña, salió al paso para decir su verdad sobre el incidente que protagonizó con el árbitro Jordy Alemán, tras la conclusión del partido entre el equipo capitalino y Always Ready, el domingo en el estadio Patria, de Sucre.

El DT es acusado de amenazar supuestamente a la familia del colegiado. “Te voy a buscar y más vale que cuides bien a tu familia”, presuntamente disparó Peña en contra del réferi tarijeño. La denuncia la hizo la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), mediante un comunicado público. Por el incidente, los árbitros activaron una demanda en contra del entrenador.

Horas después de conocerse la demanda, Peña dio su versión de lo sucedido, que refuta el comunicado de los árbitros señalando la acusación como una “mentira”. Según Peña, “se trata de una vendetta (venganza)” por un antiguo conflicto, entre el director técnico y los árbitros.

“Que me castigue Dios si yo amenacé a su familia. No soy un maleante, ni soy un sicario. Un hombre no amenaza a la familia, porque no tiene nada que ver en esto. Ahora que él me cambie el discurso es otra cosa”, dijo Peña a DIEZ la noche de este martes, desde la capital del país.

Peña agregó que se dirigió a Alemán, pero no para amenazarlo. “Yo le dije, tengo familia y los jugadores también tienen familia y él (Jordy Alemán) me expulsó. Entonces le volví a decir, ¿por qué me expulsas?, ¿te estoy ofendiendo o faltando el respeto?”, explicó el entrenador.

Considera que el proceso está basado en una presunta calumnia en su contra. “Él ya me denigró al decir que supuestamente yo dije que amenacé a su familia. Para mí eso es una calumnia”, afirmó Peña.

El DT se preguntó ¿Por qué no salió a hablar Jordy Alemán y decir, él me dijo esto y con esto (prueba) me respaldo?”, cuestionó el entrenador que no es la primera vez que tiene altercados con un árbitro o juez de línea. El paso 4 de abril también fue expulsado por un incidente con un asistente en el partido entre Aurora e Independiente en Cochabamba.

Sobre el tema, Víctor Hugo Pérez, abogado que defiende a Peña, explicó a DIEZ que el entrenador ya respondió a la demanda por “falsedad en el informe del partido”. El jurista indicó que Peña se ha convertido en blanco de los árbitros. “Donde va a dirigir le hacen la vida imposible, porque en 2018 los demandó por amaño de partidos y Wilstermann lo respaldó”, afirmó Pérez.

Informe de la planilla

En la planilla del partido entre Always Ready e Independiente Petrolero, el juez del encuentro, Jordy Alemán, registró que Álvaro Guillermo Peña fue expulsado por “conducta inadecuada dentro del banco – una vez finalizado el partido”, mismo tenor del informe del árbitro Luis Miguel Villarroel, que dirigió a Aurora ante 'Inde' el pasado mes en el Capriles.

El proceso recién está comenzando, por lo que el Tribunal de Justicia Deportiva deberá analizar ambas versiones, colectar pruebas para recién dar un fallo definitivo. Por ahora, Peña seguirá dirigiendo a Independiente y Alemán esperará designación para continuar con su labor dentro del campo de juego.

