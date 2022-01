El campeón boliviano ficha a cuatro jugadores y renueva con siete en un solo saque

Escucha esta nota aquí

Independiente Petrolero confirmó de un solo 'jalón’ a 11 jugadores que formarán parte del plantel que dirigirá Marcelo Robledo en la presente temporada.



El flamante campeón nacional 2021 de la División Profesional anunció el fichaje del defensor argentino boliviano Diago Giménez (ex Bolívar), del delantero argentino Leonel Buter (ex Barracas Central de Argentina), del atacante nacional Rodrigo Vargas Touchard (ex Nacional Potosí) y del arquero argentino Carlos Franco (ex Real Santa Cruz).

Además, confirmó la renovación de contrato con el delantero Luis Alí, el volante Joel Bejarano, el lateral Henry Alaca, el mediocampista Alejandro Bejarano, el delantero Alejandro Medina, el delantero colombiano Erik Correa y el volante Mijail Avilés.

Independiente debe afrontar este año el campeonato de la División Profesional, la Copa Libertadores desde la fase de grupos y la Copa Bolivia.

