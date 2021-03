Excapitán de Independiente: “Los dirigentes me pidieron que le demos walk over a Oriente para que descienda”

Escucha esta nota aquí

La “ética futbolística” primó en la decisión que asumieron los jugadores de Independiente de Sucre frente a Oriente Petrolero: se negaron a jugar en solidaridad con sus colegas, que estaban firmes en su decisión de no hacerlo. El capitán del equipo chuquisaqueño Mijail Avilés se llevó la peor parte, ya que la presidenta del club, Jenny Montaño, lo despidió en el mismo campo de juego y dijo que “no le iba a pagar nada”.

Según Avilés, estaban decididos a disputar el partido e iban a protestar, pero de una manera diferente. “Cuando me acerqué al sorteo, el capitán de Oriente Petrolero se negó a participar, entonces volví a conversar con mis compañeros. Todos decidimos unirnos a nuestros colegas”, aseguró a DIEZ.

Los dirigentes de Independiente "querían que yo dé la cara... me pidieron que le demos walk over a Oriente para que descienda. No lo podía hacer”, agregó.

El término W.O. no existe en el fútbol boliviano, pero el resultado es similar. El artículo 40 del Código Disciplinario de la FBF indica que: “El equipo de fútbol profesional que sin causa de fuerza mayor justificada no se presentare a disputar un encuentro oficialmente programado, será sancionado con la pérdida de su categoría. Los puntos que hubiese obtenido serán anulados y los obtenidos por sus contendientes serán descontados, de igual forma los goles convertidos (…)”.

Avilés asegura que nunca antes había tenido problemas con la presidenta del club Jenny Montaño y que sus palabras que dieron la vuelta al mundo, le dolieron muchísimo. “No me gustaría que tratarán así a un hijo mío, pero fue su manera de actuar. No se han comunicado conmigo, hasta el momento estoy fuera del club, pero me presentaré a entrenar para cumplir con mi contrato”, agregó.

Montaño le dijo que no tenía contrato y no podría demandarla; sin embargo, Avilés tiene una relación contractual firmada hasta diciembre de este año. La mañana de este jueves, la dirigente aclaró en Futbolmania tienen el documento suscrito con el jugador, pero no cuenta con una copia en físico del mismo.