Goleada a domicilio: Independiente sufrió la eficacia de The Strongest y cayó 1-4 en Sucre

El tigre afiló las garras. Independiente sufrió cuatro zarpazos y quedó reprochado por su gente, mientras que The Strongest se dio un festín en el Estadio Patria. El cuadro paceño fue extremadamente eficaz y tuvo a todo su plantel en gran nivel. No fue arrollador en el desarrollo del partido, pero si fue contundente en cada ocasión que llegó al arco.

The Strongest golpeó en el arranque del partido. Jeyson Chura desbordó por la banda izquierda, y sacó un centro al segundo palo que pudo aprovechar Enrique Trivero. El delantero atigrado solamente tuvo que definir de primera para romper el cero a los 5 minutos de partido.

El segundo tiempo no cambió mucho. The Strongest se mantuvo tranquilo con el resultado puesto, y golpeó cuando vio la oportunidad, mientras que Independiente no hizo pie, y tampoco tuvo mucha profundidad.