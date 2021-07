Independiente-Always Ready, con el 50% de aforo del Patria y con hinchas vacunados

Escucha esta nota aquí

Independiente Petrolero recibirá la visita del vigente campeón del fútbol boliviano, Always Ready, el domingo en el estadio Patria de Sucre, a partir de las 17:15. La dirigencia del club capitalino recibió la autorización de las autoridades departamentales de Chuquisaca para permitir el acceso de público.

Podrá vender entradas para un 50% del aforo del estadio y el ingreso del público será con el carnet de vacunación anticovid, además de portar alcohol, y el uso obligatorio y correcto del barbijo. Será el primer partido de local del equipo chuquisaqueño luego del receso de dos meses.

"Los que compren su boleto y no estén con sus certificados de vacunas no ingresarán al estadio, además no aceptaremos devoluciones", dijo el directivo de Independiente Alberto Rojas.

El partido ha generado bastante expectativa en Sucre, porque Independiente viene de ganar en Tarija a Real Tomayapo y ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones, con 14 puntos, a cinco unidades del líder, The Strongest.

"Por el momento no definimos la cantidad de entradas que pondremos a la venta", expresó el dirigente, pero dio a conocer los precios de los boletos para el choque dominical: curvas 20 Bs, 30 general, 40 preferencia y 50 butacas.

NOVENA FECHA

Viernes 16 de julio

Wilstermann 15:00 Real Potosí

Nacional P. 19:00 Bolívar (reprogramado para el 11 de agosto)

Sábado 17 de julio

Real Santa Cruz 15:00 Aurora

Palmaflor 15:00 Royal Pari

San José 17:15 Real Tomayapo

Domingo 18 de julio

The Strongest 15:00 Guabirá

Independiente P. 17:15 Always Ready

Oriente Petrolero 17:15 Blooming

