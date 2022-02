Jenny Montaño, presidenta de Independiente, se retractó de sus duras declaraciones

Escucha esta nota aquí

La presidenta de Independiente Petrolero, Jenny Montaño, emitió un pronunciamiento público retractándose de las declaraciones que hizo el domingo, al calor de la derrota (1-2) de su equipo frente a Always Ready, en partido por la primera fecha del torneo Apertura.

Debido a un gol anulado a su equipo, Montaño había dicho: “Vamos a pedir que Ivo Méndez no vuelva a dirigir nuestros partidos. Sabemos que este árbitro es de Always Ready, se lo digo de frente, no tenemos por qué tener miedo… El gol era legítimo, ¿dónde estaba la mano?”.

Y agregó advirtiendo: “Vamos a recusar a todos los árbitros de Bolivia porque están siendo manejados. Si tenemos que pagar mucha plata para traer a árbitros de afuera, lo vamos a hacer”.

Con cabeza más fría, este lunes, Montaño se dirigió a la opinión pública con un comunicado en las redes oficiales del club que preside.

“A criterio personal se veía una jugada limpia, la cual no tenía que ser invalidada; sin embargo, las declaraciones vertidas por mi persona al calor del momento no pretendían perjudicar o defenestrar al club Always Ready y mucho menos al arbitraje del fútbol nacional, por lo cual me retracto públicamente de mis aseveraciones”, refiere el comunicado.

Finaliza manifestando que “en relación a las críticas realizadas al arbitraje nacional, serán las instancias que correspondan las que aclararán lo acontecido en el partido jugado el domingo”.

Lea también Bolívar Marcelo Claure envió un dardo a la dirigencia de Blooming El presidente de Bolívar escribió en su cuenta de Twitter, que su equipo le ganó a un “rival muy débil por la irresponsabilidad de su dirigencia”

Lea también Fútbol José María Carrasco debutó como titular en la ‘U’ de Chile El defensor boliviano jugó todo el partido en el triunfo (2-4) de su equipo de visitante ante Unión La Calera, en el inicio del campeonato chileno

​