Jhasmani Campos fichó por el campeón nacional

Jhasmani Campos continuará su carrera en el campeón de la temporada 2021. El mediocampista cruceño, de 33 años, formará parte este año de Independiente Petrolero, club que este jueves anunció también la contratación de los volantes nacionales Víctor Hugo Melgar, William Velasco, del delantero paraguayo Robin Ramírez y del volante argentino Luis Alberto Acuña.



Campos, de una dilatada trayectoria en el país, en el exterior y la selección nacional, jugó el año pasado en Real Santa Cruz. Melgar lo hizo en Always Ready, Velasco en San José, Ramírez en Sportivo Iteño de Paraguay y Acuña en Real Esteli de Nicaragua.

Suman nueve las incorporaciones para el equipo que conduce Marcelo Robledo. El miércoles confirmaron al defensor argentino boliviano Diago Giménez (ex Bolívar), al delantero argentino Leonel Buter (ex Barracas Central de Argentina), al atacante nacional Rodrigo Vargas Touchard (ex Nacional Potosí) y al arquero argentino Carlos Franco (ex Real Santa Cruz).

Además, el club informó que renovaron contrato con el delantero Luis Alí, el volante Joel Bejarano, el lateral Henry Alaca, el mediocampista Alejandro Bejarano, el delantero Alejandro Medina, el delantero colombiano Erik Correa y el volante Mijail Avilés.

Independiente debe afrontar este año el campeonato de la División Profesional, la Copa Libertadores desde la fase de grupos y la Copa Bolivia.