Marcelo Robledo asumió como DT de Independiente Petrolero

“Estar en un país que va al Mundial continuamente es otro nivel, la experiencia, siempre hay que aprender para mejorar, para seguir corrigiendo. Si bien he sumado un equipo se segunda división y primera división, nos vino bien a nosotros, porque dirigí, no puedo decir que no, me vino extraordinario, la experiencia es otra, el nivel vivido es otro y cada día estamos tratando de mejorar”, enfatizó.