Mijaíl Avilés fue despedido de Independiente, no se fue y tiene revancha

El nombre de Mijaíl Avilés saltó a la fama en Bolivia cuando la presidente de Independiente Petrolero, Jenny Montaño, lo despidió en la cancha del estadio Patria de Sucre. Fue el 10 de marzo, con ocasión del partido entre el equipo chuquisaqueño y Oriente Petrolero, que no se jugó porque los futbolistas en apoyo a su gremio, Fabol, decidieron no comenzar el partido, aunque se presentaron en cancha.

En la segunda fecha, cuando Independiente empató (2-2) con Blooming en Santa Cruz y luego en el partido reprogramado que vencieron a Oriente (1-0), que se jugó este último domingo, Avilés jugó de titular, pues no abandonó el equipo.

“El que habló conmigo y me pidió disculpas delante de todo el grupo fue el vicepresidente Manuel Gras. Él se acercó a los muchachos, le dijimos muchas cosas que pasan en el club y que no salen a la luz, ya que ellos fallan en varias cosas, pero nosotros no lo hacemos público porque somos un equipo profesional”, dijo Avilés.

Con la que no volvió a hablar hasta le fecha es con la presidente Jenny Montaño, aunque reconoce también que luego del impase que tuvo con ella trata de mantener alejado de la dirigencia y se dedica solo a hacer su trabajo.

“La presidente nunca dio la cara, después de lo que hizo nunca dijo nada y eso que siempre me quiso dejar como el malo de la película, pues no le importo lo que pensaran los demás”, agrego.

En todo momento se refieren a Mijaíl Avilés como venezolano y efectivamente lo es, pero juega como boliviano debido a que tiene la doble nacionalidad. Su madre es cruceña y su padre es chuquisaqueño, nació en Caracas y tiene 33 años (5-06-1987).

Lo que perdió Avilés es la capitanía, ya que en esa primera fecha que no se jugó él llevaba el cintillo en ‘Inde’, pero en los partidos que ya se jugaron contra Blooming y contra Oriente el capitán fue David Díaz.

“El cintillo de capitán es prácticamente un símbolo que la dirigencia pidió que me lo quitarán para hacer creer que tenían la razón, pero si hubiese sido así el problema del fútbol no se hubiese resuelto tan rápido; sin embargo, buscaron la manera de hacerme quedar ma. De todas maneras, David (Díaz) es un líder y le consultamos muchas cosas y él también pregunta todo al grupo de jugadores”, expresó Avilés.

Mijaíl llegó a Independiente en octubre del año pasado para disputar la Copa Simón Bolívar y rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros llegando a ser uno de los capitanes del equipo junto con Gabriel Ríos.

“Todo se tapa con trabajo, cuando uno obra bien las cosas llegan de buena manera”, finalizó el mediocampista.

El próximo partido de Independiente Petrolero será el 4 de abril contra The Strongest, por la tercera fecha del campeonato 2021.