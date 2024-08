Atletismo: Tebogo y el covid arruinan el 'show Lyles', McLaughlin deslumbra

Cuatro días después de colgarse el metal más preciado en los 100 metros, Lyles no pudo conseguir el doblete olímpico de la velocidad, un año después de haberlo obtenido en el Mundial.

Pero poco después de la final se conocía que Lyles estaba enfermo de covid y que por eso no había corrido en plena forma.

"Quería correr. Me dijeron que era posible, así que simplemente me aparté del resto", indicó en declaraciones a la NBC. "De los tres últimos días, esta jornada ha sido de lejos la mejor. No puedo decir que estoy al 100%, más bien al 90 o 95%", añadió.