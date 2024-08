Boliviano en París: Esteban Núñez del Prado tuvo su estreno en los Juegos Olímpicos (video)

El nadador cruceño Esteban Núñez del Prado tuvo se debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en el primer representante boliviano en entrar en acción en la cita olímpica. Este evento, que se llevó a cabo en la madrugada del jueves , marcó un hito en su carrera deportiva. Núñez del Prado, quien ostenta el récord nacional en los 200 metros combinados, llegó a la competencia con la esperanza de superarse y dejar una huella en la natación boliviana.



La prueba de 200 metros combinados es considerada una de las más complejas en la natación, ya que combina los estilos mariposa, espalda, pecho y libre. Esteban fue el primero de los cuatro atletas bolivianos en competir, abriendo así la participación nacional en los Juegos Olímpicos. En su heat, se enfrentó al paraguayo Matheo Mateos y al seychellense Simón Bachmann, quienes también buscaban destacar en esta exigente prueba.



Desde el inicio de la competencia, Núñez del Prado mostró un desempeño prometedor. En los primeros 50 metros, al nadar mariposa, logró un tiempo de 26.19 segundos, colocándose en la delantera. Sin embargo, a medida que avanzaba la prueba, comenzó a perder ritmo, especialmente en el estilo espalda, donde el paraguayo Mateos empezó a tomar ventaja. A pesar de su esfuerzo, el nadador boliviano no pudo mantener su posición y terminó en tercer lugar.



El nadador cruceño finalizó el heat con un tiempo de 2 minutos, 8 segundos y 10 centésimas, lo que no le permitió clasificar entre los 16 mejores tiempos para avanzar a las semifinales. El heat fue ganado por Matheo Mateos, quien marcó un tiempo de 2:03.45, seguido por Simón Bachmann con 2:06.48.



A pesar de la decepción por no haber logrado romper su récord nacional de 2:04.56, Núñez del Prado tiene la mirada puesta en el futuro. Con solo 20 años, el cruceño es considerado un atleta con un gran potencial y se prepara para futuras competiciones, incluyendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.