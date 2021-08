Brasil cae ante Rusia y está fuera de la final del voleibol por primera vez desde 2000

Escucha esta nota aquí

Brasil perdió este jueves 3-1 ante el equipo del Comité Olímpico Ruso (ROC) en las semifinales del voleibol masculino de los Juegos de Tokio 2020 y se quedó fuera de una final olímpica por primera vez desde Sídney 2000.

El equipo sudamericano, que defendía el oro logrado en Río 2016, se impuso en la primera manga, pero el combinado ruso le dio la vuelta al marcador ganando tres sets consecutivos en la arena Ariake.

Rusia, campeona en Londres 2012, enfrentará en la final a Argentina o Francia, que disputaban su semifinal este mismo jueves.

Brasil cede de esta forma su puesto en la final del voleibol que había ostentado durante 21 años, sumando dos oros (Atenas 2004 y Río 2016) y dos platas (Pekín 2008 y Londres-2012).

"La mayor dificultad nos llegó con sus bloqueos. No nos adaptamos a sus sustituciones. Íbamos ganando en el tercer set, pero ellos comenzaron a servir muy bien y perdimos nuestro equilibrio. En el cuarto set, nuestros problemas con los pases continuaron", sintetizó el técnico brasileño, Renan Dal Zotto.

"Estamos tristes y frustrados, pero nuestro objetivo es el podio", añadió el entrenador de los auriverdes.

- Remontada rusa -

A la 'canarinha' se le había puesto el partido de cara en el arranque de las semifinales al quedarse con el primer set con parcial de 18-25.

Pero los jugadores rusos no se dejaron intimidar ante el campeón olímpico y, comandados por el experimentado Maxim Mikhaylov, se lanzaron a por una espectacular remontada.

La segunda manga cayó del lado ruso por 25-21. En la segunda Brasil intentó cortar ahí el avance de su rival y llegó a estar al mando por 19-23, a dos puntos de volverse a poner por delante en el marcador, pero su rival acabó imponiéndose por 26-24 y poniendo el 2-1.

Contra las cuerdas, Brasil volvió a tener a su mano empatar el partido, liderando por 21-22, pero Rusia puso el candado a su clasificación con una última racha que le valió el cuarto y último set por 25-23.

"No pudimos hacer nuestro juego. No tenemos explicación. Rusia jugó extremadamente bien. En el tercer set, ellos sirvieron bien y nuestro juego de pases no funcionó. En el cuarto, ellos fueron más pacientes que nosotros". afirmó Wallace de Souza, que ocupa la posición de opuesto en el equipo auriverde.

Por su parte, el armador de la selección brasileño, Bruno Mossa Rezende, coincidió en que no pudieron contrarrestar el juego del equipo ruso.

"Su contraataque era muy fuerte y no pudimos bloquear. Tampoco servimos bien. Ahora solo nos queda luchar por la medalla de bronce", indicó.

Brasil se marcha de Tokio con cinco victorias y dos derrotas, ambas ante el equipo ruso.