De París a la altura: ¿Por qué Héctor Garibay prefiere entrenar en Bolivia antes de su debut olímpico?

Héctor Garibay, el fondista orureño que representó a Bolivia como abanderado en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, regresó al país para continuar con su preparación antes de su debut en la prueba de maratón el 10 de agosto a las 2:00 am hora boliviana.



La decisión de Garibay de no permanecer en París después de la inauguración se debe a la importancia que le otorga a mantener los beneficios obtenidos durante su entrenamiento en la altura de La Paz y Oruro. En deportes de resistencia como el maratón, entrenar en altitud ayuda a generar una mayor cantidad de glóbulos rojos, los cuales transportan más oxígeno al organismo, permitiendo un mejor rendimiento con menor esfuerzo.



Según la página web Runners World, a mayor altura, los pulmones deben abrirse más, lo que eleva la capacidad de transportar sangre y aumenta el flujo de glóbulos rojos. Esto tiene consecuencias positivas, especialmente cuando se compite a nivel del mar, ya que el cuerpo rinde más con menos esfuerzo.



“A más altura, menos oxígeno. Es decir, que los pulmones deben abrirse más. Se eleva la capacidad de transportar sangre, lo que aumenta el flujo de glóbulos rojos. El cuerpo rinde más con menos esfuerzo. En una persona normal, los glóbulos rojos ocupan el 40% de la sangre, en cálculos aproximados”, indica el l portal especializado en este deporte.



Además, Garibay explicó que en su último viaje a Francia en 2023, su cuerpo no pudo aclimatarse debido al cambio de horario y gastronomía, lo que afectó su desempeño físico.



Por lo tanto, el atleta boliviano ha decidido regresar al país para continuar su preparación en la altura y mantener los beneficios adquiridos durante sus entrenamientos. El viaje de Garibay a la capital de Francia está previsto para le 8 de agosto, dos días antes de la maratón.