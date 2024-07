Desde la natación hasta el atletismo: las competencias que no te podés perder en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 prometen ser un evento inolvidable, repleto de emociones y competencias de alto nivel que captarán la atención de millones de aficionados en todo el mundo. Entre las numerosas disciplinas que se llevan a cabo, hay algunas pruebas que se destacan como imperdibles para los espectadores. A continuación, en El Deber Sports, te presentamos las pruebas más emocionantes, junto con sus fechas y horarios en Bolivia, así como datos relevantes que hacen de estas competencias un espectáculo único.



Una de las pruebas más esperadas es la final de natación en 50 metros libres femenino, programada para el 3 de agosto a las 05:00 (hora boliviana). Esta prueba es conocida por su velocidad y la intensidad que los nadadores aportan al agua. La nadadora boliviana María José Ribera, quien portó la bandera nacional en la inauguración, competirá en esta categoría, lo que añade un elemento especial para los aficionados bolivianos. La natación es un deporte que combina técnica, fuerza y resistencia, y el 50 metros libres es la prueba más corta, donde cada centésima de segundo cuenta.



Otro evento destacado es la maratón masculina, que se llevará a cabo el 10 de agosto a las 2:00 am (hora boliviana). Este evento es emblemático en los Juegos Olímpicos, ya que representa la resistencia y la perseverancia de los atletas. El maratonista boliviano Héctor Garibay será uno de los competidores, y su participación ha generado gran expectativa. Con un tiempo personal de 2 horas y 7 minutos, Garibay busca dejar en alto la bandera boliviana en esta dura prueba que recorre las calles de París, ofreciendo un recorrido pintoresco y lleno de historia.



La final de gimnasia artística, programada para este martes a las 12:15 (hora boliviana), es otra prueba que no se puede perder. Este evento reúne a los mejores gimnastas del mundo, quienes despliegan una impresionante combinación de fuerza, flexibilidad y gracia. La competencia incluye diferentes aparatos como el suelo, las barras asimétricas y el salto, cada uno mostrando la habilidad y el talento de los atletas. La gimnasia artística es un espectáculo visual que captura la atención del público con cada rutina.



El fútbol masculino también será un evento destacado, con la final programada para el 9 de agosto, a partir de las 12:00 (hora boliviana). Este deporte es uno de los más populares en el mundo, y la competencia olímpica siempre genera un gran interés. Las selecciones nacionales de diferentes países lucharán por la medalla de oro, y el ambiente en los estadios será electrizante. Los aficionados bolivianos estarán pendientes de los equipos que representen a América Latina, esperando ver un gran espectáculo futbolístico.



Además, la final de atletismo en 100 metros planos masculino, que se llevará a cabo el 4 de agosto a las 15:50 (hora boliviana), es otro evento imperdible. Esta prueba es considerada la más rápida del mundo y reúne a los mejores velocistas. La adrenalina y la emoción alcanzan su punto máximo cuando los atletas se alinean en la pista, listos para demostrar quién es el más rápido. Los récords mundiales y las actuaciones memorables hacen de esta competencia un clásico en cada edición de los Juegos Olímpicos.



Otro evento imperdible en los Juegos Olímpicos es la final de 4x100 relevos atletismo, programada para el 9 de agosto a las 13:45 (hora boliviana). Las carreras por relevos es una de las pruebas más impactantes, donde los diferentes equipos se enfrentarán a una sola vuelta de pura velocidad. Jamaica y Estados Unidos son los principales candidatos a llevarse el oro.



El tenis también se presenta como una disciplina que no te podés perder en París 2024. Con Rafael Nadal eliminado, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se perfilan como los principales candidatos a hacerse con la medalla de oro. Los partidos se celebran desde el 27 de julio hasta el 3 de agosto. La gran final aún no tiene un horario establecido.



Finalmente, el basquetbol, que tiene como principales animadores al Dream Team de Estados Unidos, es otra de las disciplinas imperdibles en los Juegos Olímpicos de París. Con figuras como LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry, el equipo estadounidense busca agigantar su leyenda en esta disciplina. La gran final está pactada para el sábado 10 de agosto, a partir de las 15:30 (hora boliviana).