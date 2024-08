El Comité Olímpico asegura que Garibay arribará este viernes a París

A través de un video, divulgado en redes sociales , un representante del Comité Olímpico explica por qué Garibay no arribó este jueves a París. Asegura que el atleta continuó su entrenamiento en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Según Javier Mejía, jefe de la delegación, el grupo técnico que acompaña a Garibay confirmó que no lograron abordar el vuelo debido a una distracción en un restaurante del aeropuerto. “Por lo que pudimos conocer del grupo técnico que acompaña a Héctor Garibay, nos afirmaron que perdieron el vuelo a París. Héctor necesita una alimentación especial en un restaurante del aeropuerto; sin embargo, no se percataron de la proximidad del vuelo y llegaron un poco atrasados a la puerta de embarque; no les permitieron subir a la nave”, manifestó Mejía.