El debate del hiperandrogenismo regresa en París-2024: ¿qué es la testosterona?

¿Cómo funciona esta hormona sexual?

¿Cómo afecta en el deporte?

¿Qué ocurre en el boxeo?

Khelif fue descalificada en el Mundial de boxeo el año pasado porque "sus elevados niveles de testosterona no cumplían los criterios de elegibilidad", según la página web del COI.





La argelina y la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting fueron descalificadas en Nueva Delhi en un evento de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), presidida por el ruso Umar Kremlev.





Sin embargo, debido a problemas de gobernanza, económicos y éticos, la IBA fue expulsada del movimiento olímpico el pasado año, por lo que el COI tomó la responsabilidad de organizar el boxeo en París-2024.





En un comunicado publicado el miércoles, la IBA señaló que las dos boxeadoras "no se sometieron a tests de testosterona, pero se sometieron a tests de reconocimiento separados cuyos detalles son confidenciales".





El portavoz del COI Mark Adams señaló que todas las participantes en las competiciones femeninas "cumplían con las reglas de elegibilidad".





"Estas deportistas compitieron muchas veces antes durante mucho años, no acaban de llegar, compitieron en Tokio", recordó.





"Testosterona no es un test perfecto. Muchas mujeres tienen testosterona en lo que llamaríamos 'niveles masculinos' y siguen siendo mujeres, compiten como mujeres", añadió.





"Esta idea de que de repente haces un test de testosterona y lo resuelves todo no es el caso, me temo", continuó.





"Esperemos que estemos todos de acuerdo en no estar pidiendo regresar a los viejos tiempos cuando se hacían tests de sexo, algo que fue terrible", concluyó.