El karateka español Damián Quintero vale plata en el kata de Tokio 2020

El karateka español Damián Quintero ganó este viernes medalla de plata en el kata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al caer en la final por el oro contra el japonés Ryo Kiyuna, que dominó la jornada desde el inicio.

El kata de Quintero en la final, un Suprarinpei, fue puntuado con 27.66 por los jueces en el mítico Nippon Budokan de Tokio, considerada "casa espiritual" de las artes marciales de Japón, como el judo o el propio karate. Kiyuna, con un Ohan Dai, recibió evaluación de 28.72.

El estadounidense Ariel Torres y el turco Ali Sofouglu se llevaron bronce al imponerse en sus respectivos duelos por ese metal al venezolano Antonio Díaz y al surcoreano Park Heejun.

Quintero había clasificado a la final con un Anan Dai que recibió 27.28 puntos.

"Me prometí disfrutar (...). Había estado un poco angustiado en estos días, pero hoy he dejado todo eso atrás, Subí al tatami, me he venido arriba y lo he disfrutado, lo he disfrutado de verdad, mis katas han salido muy bien y me he sentido muy a gusto", dijo a la prensa el deportista de 37 años después del pase a la final.

El medallista de oro Kiyuna recibió 28.72 puntos en esa fase.

En la primera ronda de clasificación en el kata masculino, en el Pool A, Quintero tuvo una evaluación promedio de 27.37 en sus dos kata. El primero, un Karufunda, con puntaje de 27.34 y el segundo, un Ohan Dai, con 27.40.

Kiyuma, a su vez, comandó el Pool B al obtener una media de 28.40 con un Ohan que valió 28.26 y un Anan al que los jueces dieron 28.33.

- Una larga espera -

El karate debuta en Juegos Olímpicos en Tokio 2020, representando una oportunidad única para atletas élite de la disciplina como Quintero, nacido en Buenos Aires, Argentina, pero criado en Málaga. El deporte volverá a salir del programa en la próxima edición, París 2024.

Este deporte se disputa en dos modalidades: kumite y kata. En el kumite, los atletas entran en pugna directa, intercambiando golpes por puntos. En el kata, los competidores no combaten cuerpo a cuerpo, sino que marcan movimientos en el tatami para ser evaluados según su técnica y su capacidad atlética.

El español dedica su actuación a su familia, pero también a todo su equipo de trabajo, encabezado por el entrenador Jesús del Moral.

"En esto, solo sube uno al tatami, pero hay todo un equipo atrás", subrayó.