Héctor Garibay, abanderado olímpico, denuncia injusticias y falta de apoyo

Héctor Garibay, abanderado boliviano en los Juegos Olímpicos de París, que participará en la maratón masculina el 10 de agosto a las 02:00 HB, ha dado a conocer un comunicado en el que aborda los retos y dificultades que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria deportiva. En el texto, Garibay reflexiona sobre la importancia de buscar la verdad y ponerse en el lugar del otro antes de juzgar o lastimar.



En el comunicado, Garibay hace un recuento de sus logros y sacrificios en el atletismo, destacando que su formación y disciplina se deben en gran parte a la enseñanza de su padre. Menciona que el 20 de febrero de 2023 logró la marca olímpica en Sevilla, pero que después de clasificar a los Juegos Olímpicos, no recibió el apoyo y reconocimiento esperados.



Ante la falta de ayuda, Garibay decidió ir a competir a México para financiar su preparación para los Juegos Olímpicos. Fue en México donde finalmente se dieron cuenta de su existencia y comenzaron a apoyarlo. Sin embargo, a su regreso a Bolivia, una persona no identificada se dedicó a dañarlo, generando en él sentimientos de dolor, angustia y críticas.



Garibay aclara siete puntos en su comunicado, destacando que nunca tuvo una conversación en la que se le dijera que no debería volver a Bolivia, ni se habló de planificación alguna. Afirma que hace mucho tiempo no tiene contacto, entrenamiento ni conversaciones con esa persona.



Expresa que su única intención al regresar a Bolivia fue representar de la mejor manera a su país y seguir con su preparación hasta el último día de competencia, buscando estar más concentrado y con paz mental. Lamenta estar pasando por esta situación y dice no culpar a nadie, pero que lleva mucho tiempo entrenando solo.



Garibay concluye diciendo que esperó mucho este momento para que ahora se repita la misma historia y que la gente notó sus cambios de actitud hacia ellos, pero nunca el comportamiento de esa persona que lo hizo cambiar.



Mirá el comunicado: