Héctor Garibay ultima detalles: ¿Cuándo y a qué hora compite en los Juegos Olímpicos?

Héctor Garibay, el destacado fondista boliviano y abanderado de la delegación nacional, se encuentra ultimando detalles para su participación en la maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, programada para el 10 de agosto. Será el último representante nacional en entrar en acción en la cita olímpica. Tras haber portado la tricolor nacional en la ceremonia de inauguración, Garibay decidió regresar a Bolivia para continuar su preparación en la altura, un aspecto que se considera determinante para su rendimiento en una exigente prueba.



La elección de Garibay de no quedarse en París después de la inauguración de los Juegos responde a su firme convencimiento en los beneficios del entrenamiento en altitud. La Paz y Oruro, ubicadas a más de 3,600 metros sobre el nivel del mar, son ideales para este tipo de preparación. Entrenar en estas condiciones permite a los atletas generar una mayor cantidad de glóbulos rojos, mejorando así la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno. Según el portal especializado Runners World, a mayor altitud, los pulmones deben trabajar más, lo que incrementa la capacidad de transporte de sangre y, por ende, el rendimiento físico en competencias a nivel del mar.



Garibay ha expresado que su experiencia en un viaje previo a Francia en 2023, donde no pudo aclimatarse adecuadamente debido al cambio de horario y de su alimentación, influyó en su decisión de regresar a Bolivia. "Mi cuerpo no se pudo adaptar, lo que afectó mi desempeño físico", comentó el atleta, quien ha estado entrenando intensamente durante meses para llegar en óptimas condiciones a este evento olímpico.



Garibay tiene programado su regreso a París el 8 de agosto, dos días antes de la maratón (10 de agosto). La prueba masculina se llevará a cabo a las 02:00 HB, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad Luz. Este evento no solo es un desafío personal para Garibay, sino también una oportunidad histórica para Bolivia, que espera con ansias que su representante logre la primera medalla olímpica en la historia del país. La maratón de París atraerá la atención de millones de bolivianos, quienes se volcarán a sus pantallas para seguir de cerca el desempeño del fondista orureño.



Con 36 años, Garibay busca consolidar su buen momento en el atletismo, después de haber destacado en varias pruebas internacionales. Entre sus logros más destacados se encuentra su victoria en la maratón de Buenos Aires en 2021, donde completó la prueba en un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 58 segundos. Este triunfo no solo le valió el oro en ese evento, sino que también le permitió establecerse como un referente en el atletismo boliviano.



Además, en 2023, Garibay participó en la maratón Internacional de la Ciudad de México, donde logró el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos, consolidando su reputación en el ámbito internacional.



Recientemente, en 2024, Garibay se destacó en la Rio City Half Marathon, donde se llevó la medalla de oro con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 29 segundos. Este triunfo, junto a su mejor marca personal de 2 horas, 7 minutos y 44 segundos en la maratón de Sevilla 2023, demuestra su capacidad para competir al más alto nivel.