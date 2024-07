Inaugurar las olimpiadas en el Sena, la historia de una idea loca

Faltó poco para que la loca idea de organizar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el Sena no viera la luz. Tuvo que superar obstáculos técnicos, políticos y de seguridad para que el viernes levante el telón de París-2024.

En mayo de 2020 el prefecto de policía de París Didier Lallement le dio el golpe casi definitivo. "Explicó claramente que no quería esta ceremonia en el Sena, que en términos de seguridad no era posible", señaló uno de los participantes en aquella reunión, en la Isla de la Cité.

"Dudamos entre la posibilidad de llegar a organizarla o que el prefecto convenciera a las autoridades de no hacerla", añade.

Una noche de octubre de 2016, con la ocasión de la Noche Blanca parisina, la fiesta cultural nocturna organizada todos los años en la capital, la alcaldesa, Anne Hidalgo, y el presidente del COI, Thomas Bach, observaban los barcos con los colores olímpicos navegar por el río parisino, enfrente de Notre-Dame . "No sé si influyó, pero ella se acuerda", señala un cargo político parisino.

¿Tenía la idea entonces Reboul, que luego se uniría al equipo de Estanguet en el COJO? " Honestamente, para nada, en la historia de la pista de atletismo yo quería la imagen, pero no lo pensé".

"Me hablan muy pronto de los Campos Elíseos, salvo que yo no lo veía muy original", dice Reboul sobre su llegada al comité organizador (COJO). "Paseándome un día por París, me digo, 'evidentemente es en el Sena donde hay que hacerlo'", recuerda.