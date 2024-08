La estrella de Hollywood Tom Cruise actúa en la ceremonia de clausura de París-2024

Los Juegos del 'rey León'

Fiesta en la pista

Mientras, la pista se llenaba de atletas que venían a celebrar que ya pasó todo, que las interminables horas de entrenamiento, incertidumbres y caídas, al menos, les habían traído hasta aquí. Algunos lucían sus medallas, otros sencillamente sus ganas de festejar que había valido la pena.





Sonaron clásicos franceses, también "Freed from desire" o "We're the champions" y el estadio se convirtió en una alegre discoteca antes de que las medallistas de la maratón femenina, que por primera vez cerraron unos Juegos, recibieran las últimas preseas de París-2024.