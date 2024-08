La IBA afirma que las dos boxeadoras inmersas en polémica de género "son hombres"

La IBA había dicho anteriormente que descalificó a la argelina Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-ting del Mundial de boxeo de 2023 después de que las púgiles no pasaron las pruebas de elegibilidad de género, sin especificar cuáles eran esos exámenes.

- Comité Olímpico argelino no reconoce a la IBA -

Agregó que "Argelia no es miembro de la IBA". "No reconocemos a la IBA como una institución legítima y no tiene conexión con los Juegos Olímpicos".