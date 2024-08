La keniana Chebet noqueó a las favoritas y ganó el oro olímpico en los 5.000 metros

Chebet se mantuvo firme en el pelotón de cabeza con las grandes favoritas, la etíope Gudaf Tsegay, plusmarquista mundial y bronce en Tokio 2020 y Faith Kipyegon, con una Sifan Hassan más rezagada que al comenzar el último kilómetro iba en novena posición y no aceleró hasta los últimos 500 metros.