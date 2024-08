María José Ribera: "Lo di todo, me emocionó mucho ver el apoyo de los bolivianos"

La nadadora cruceña María José Ribera, de 27 años, compartió sus emociones tras competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Lo di todo, me emocionó mucho ver el apoyo de los bolivianos. Estoy muy contenta; quizás no fue el resultado que quería, pero estuve cerca de mis marcas y seguiré entrenando fuerte pensando en lo que se viene”, manifestó en una entrevista para la red Bolivisión.



Ribera, quien lidera la natación nacional, representó a Bolivia en la prueba de 50 metros libres, convirtiéndose en la tercera atleta boliviana en entrar en acción en el evento olímpico. A pesar de quedar cuarta en su serie con un tiempo de 26 segundos y 7 centésimas, no le alcanzó para acceder a la siguiente instancia, donde solo avanzaron las 16 mejores posicionadas. Este desempeño, aunque no le permitió avanzar, la colocó en el puesto 28 entre 79 competidoras, destacando su esfuerzo en una competencia de alto nivel.



La nadadora cruceña también reveló que ha estado lidiando con un dolor en la espalda desde hace meses, aunque no lo considera una excusa. “Tengo una lesión desde hace tiempo; se acercaba la competición y el dolor aumentaba un poco más. Me imagino que es por el estrés, pero no creo que me haya perjudicado mucho a la hora de la prueba”, añadió, mostrando su determinación y fortaleza mental.



Mirando hacia el futuro, Ribera habló sobre los desafíos que se avecinan en los próximos meses. “Hay un Mundial en Hungría, y mi fuerte ahora son las pruebas de 25 metros. En esa modalidad estoy dentro de las 20 mejores del mundo, y me voy a preparar intensamente para esa competencia”, afirmó, dejando claro su compromiso con el deporte y su deseo de seguir mejorando.



Sin embargo, Ribera también aprovechó la oportunidad para resaltar la falta de apoyo que reciben los atletas bolivianos por parte de las autoridades nacionales en diversas disciplinas. “Ya son años que los atletas nos venimos preparando con nuestros propios recursos. Quiero hacer una petición para que las autoridades establezcan una estructura sólida de apoyo a los atletas nacionales. Hay muchos deportistas que no logran llegar a estos eventos (Juegos Olímpicos) por falta de recursos”, sentenció, enfatizando la necesidad de un cambio en la forma en que se apoya el deporte en Bolivia.