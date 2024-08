Noah Lyles y su reto de los cuatro oros olímpicos en París-2024

El mítico Carl Lewis cosechó cuatro oros olímpicos en una misma edición, en Los Angeles-1984, pero con el salto largo como cuarta prueba y no el relevo 4x400 metros.

"No me gusta esa medalla. Alimenta mi fuego interno para tratar de hacerlo mejor. Cuando pienso que ya he logrado suficiente, la miro. Entonces vuelvo al trabajo", explica el atleta que admitió que antes de los Juegos de Tokio tuvo depresión.