Núñez del Prado será el primer boliviano en competir en París: “Voy a darlo todo por mi país”

“La verdad que me siento muy bien. Acabamos de hacer series de ritmo como parte de las pruebas y todo salió bien, me sentí muy bien y creo que todo va a salir el jueves”, expresó el deportista.

“No he pensado en eso, conozco a muchos chicos con los que ya he competido y no me siento como que voy a ser el primero. La verdad que no tiene un significado especial, debe ser porque estoy concentrado en mi prueba en la que voy a nadar lo más rápido posible”, manifestó.